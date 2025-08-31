Antalya'da Dış Cephe Kaplaması Düştü, Vatandaşlar Panikledi

Antalya'da Dış Cephe Kaplaması Düştü, Vatandaşlar Panikledi
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartmanın dış cephe kaplaması düştü. Olayın ardından polis, AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan kontrollerde kimsenin zarar görmediği belirlendi.

Antalya'da 5 katlı apartmanın reklam panolarının bulunduğu dış cephe kaplaması düştü.

Muratpaşa ilçesinde sabah saatlerinde Demircikara Mahallesi, Burhanettin Onat Caddesi'ndeki 5 katlı binanın zemin ve birinci katında özel bir laboratuvara ait reklam panolarının yer aldığı dış cephe kaplaması yerinden koptu.

Kaplamanın düşmesi üzerine panik yaşayan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis, binanın etrafında güvenlik önlemi aldı. Düşen cephenin altında birinin olup olmadığını araştıran AFAD ekibi de kimsenin zarar görmediğini belirledi.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
