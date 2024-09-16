Antalya'da Direksiyon Hakimiyeti Kaybı Sonucu Kaza
Antalya'nın Arapsuyu Mahallesi'nde bir sürücü, şerit değiştirdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti ve otomobili refüje çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, araçtaki iki kişi yara almadan kurtuldu.
ANTALYA'da bir sürücün şerit değiştirdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Konyaltı ilçesine bağlı Arapsuyu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde 32 GC 110 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan adı öğrenilemeyen sürücü, şerit değiştirdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle hava yastığı açılan otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan 2 kişi yara almadan kazayı atlattı. Trafik ekiplerinin tutanak tutmasının ardından hurdaya dönen otomobil vinç yardımıyla ana yol üzerinden çekildi.
Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,