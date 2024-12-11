Antalya'da Dilencilere Yönelik Denetim Yapıldı
Serik ilçesinde zabıta ekipleri, vatandaşlardan para talep eden dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde bir dilencinin üzerinden 4 bin 340 lira çıktı ve hukuki işlem uygulandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde dilencilere yönelik denetim yapıldı.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında vatandaşlardan para talep eden dilencilere yönelik denetimlerde bulundu. Bir dilencinin üzerinden 4 bin 340 lira çıktı.
Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılan dilencilerin üzerlerinden çıkan paralara da el konuldu.