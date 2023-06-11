Antalya'da devrilen yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı.
Antalya'dan Denizli istikametine seyreden plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Korkuteli- Söğüt kara yolunun Saksağanlı Beli mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, otobüsteki 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Korkuteli'ndeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel