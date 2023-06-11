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Antalya'da devrilen yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı

Antalya'da devrilen yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı.

Antalya'dan Denizli istikametine seyreden plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Korkuteli- Söğüt kara yolunun Saksağanlı Beli mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, otobüsteki 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Korkuteli'ndeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel

Korkuteli Antalya Denizli Söğüt Güncel Haberler

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