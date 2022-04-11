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Devrilen tur minibüsündeki 8 turist yaralandı

AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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Antalya'nın Akseki ilçesinde tur minibüsünün devrilmesi sonucu 8 ABD'li turist yaralandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde tur minibüsünün devrilmesi sonucu 8 ABD'li turist yaralandı.

O.F'nin kullandığı 34 ESR 879 plakalı tur minibüsü, Antalya-Konya kara yolu Geriş mevkisinde devrildi.

Kazada araçta bulunan ABD'li turistlerden 8'i yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yaralılardan 3'ü Akseki Devlet Hastanesi'ne, 5'i Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Devrilen tur minibüsündeki 8 turist yaralandı

Devrilen tur minibüsündeki 8 turist yaralandı

Devrilen tur minibüsündeki 8 turist yaralandı

Devrilen tur minibüsündeki 8 turist yaralandı

Devrilen tur minibüsündeki 8 turist yaralandı

Devrilen tur minibüsündeki 8 turist yaralandı

Devrilen tur minibüsündeki 8 turist yaralandı

Devrilen tur minibüsündeki 8 turist yaralandı

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

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