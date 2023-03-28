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Antalya'da devrilen tankerin sürücüsü hayatını kaybetti

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Antalya'da devrilen tankerin sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Finike ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Finike ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü hayatını kaybetti.

Arif Ş. idaresindeki 32 ACM 437 plakalı tanker, Finike-Elmalı kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü A.Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Güncel Haberler

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