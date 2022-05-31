Antalya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Servet Tümer - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde yol kenarındaki bahçe tellerine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde yol kenarındaki bahçe tellerine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Akçaalan Mahallesi Tuzlaburun Caddesi'nde ilerleyen Özkan Bakar'ın (22) kullandığı 07 ZE 381 plakalı otomobil, yolun sağında bulunan bahçe tel çitlerine çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla ters dönen araçtan çıkarılarak ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bakar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı da bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde aracın önce tel çitlere çarpması ve ardından da yola devrilerek ters dönmesi yer alıyor.

AA / Servet Tümer - Güncel

Akçaalan Otomobil İtfaiye Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title