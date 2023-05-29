Antalya'da Devrilen Boya ve Tiner Yüklü TIR Alev Alev Yandı

Antalya'da Çubuk Beli mevkiinde devrilen tiner ve boya yüklü TIR, alev alev yandı. Gökyüzünün siyah dumanla kaplandığı yangında, Antalya-Burdur Karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Antalya'da Çubuk Beli mevkiinde devrilen tiner ve boya yüklü TIR, alev alev yandı. Gökyüzünün siyah dumanla kaplandığı yangında, Antalya-Burdur Karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Antalya-Burdur Karayolu, Çubuk Beli mevkiinde yaşandı. Antalya'ya boya ve tiner getiren TIR, Çubuk Beli'nden rampa aşağı iniş sırasında kontrolden çıkıp devrildi. TIR'ın yanmaya başlamasıyla şoför aracı terkederken, tiner ve boya kutuları yola saçıldı. TIR alev alev yanarken Antalya - Burdur Yolu trafiğe kapandı. Sürücülerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin çabasıyla yaklaşık 1 saatte söndürüldü.