Antalya'da devam eden orman yangınında mahalle sakinleri tedbir amaçlı evlerinden ayrıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde devam eden orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı evlerinden ayrılmak zorunda kalan Kümeevler Mahallesi sakinleri, kabus gibi bir gece yaşadı. Göynük Değirmendere Mahallesi mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 21.08'de çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlerin tehdit ettiği Kümeevler Mahallesi sakinleri evlerinden tedbir amacı tahliye edildi. Yaşlı ve çocuklar yakınlarının yanına yerleştirildi, diğer ev sahipleri ise yangının sıçraması durumunda evlerini korumak için hortum ve yangın söndürme tüpleriyle gece boyunca nöbet tuttu. Yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde devam eden orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı evlerinden ayrılmak zorunda kalan Kümeevler Mahallesi sakinleri, kabus gibi bir gece yaşadı.

Göynük Değirmendere Mahallesi mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 21.08'de çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlerin tehdit ettiği Kümeevler Mahallesi sakinleri evlerinden tedbir amacı tahliye edildi.

Yaşlı ve çocuklar yakınlarının yanına yerleştirildi, diğer ev sahipleri ise yangının sıçraması durumunda evlerini korumak için hortum ve yangın söndürme tüpleriyle gece boyunca nöbet tuttu.

Mahalle sakinlerinden Seray Gül, AA muhabirine, yayladan evlerine geldikleri sırada yangının çıktığını öğrendiklerini, destek olmak için yangın yerine gittiklerini söyledi.

Yangının evlerinin bulunduğu Kümeevler Mahallesi'ne doğru genişlemesi üzerine tüm mahalle halkının evlerine döndüğünü dile getiren Gül, "Polis ekipleri gelerek evleri boşaltmamızı söyledi. Yanımıza değerli eşyalarımızı alarak evlerimizden çıktık. Gençler olarak burada bekledik. Sabaha kadar hiç uyumadık. Yangın evlerimizin yakınına kadar geldi. Büyük bir korku yaşadık." diye konuştu.

Gül, gün doğumuyla havadan da her türlü destek sağlandığını belirterek, "Herkese teşekkür ederiz. Evimize yangın sıçramadı." dedi.

İsrafil Uzun da evleri boşaltma talimatı gelince engelli oğlunu güvenilir bir yere göndererek, evini korumak için mahallede beklemeye başladığını söyledi.

Yangın mahalleye sıçrarsa söndürme çalışmalarına destek vermek istediklerini kaydeden Uzun, "Yangın buraya ulaşsaydı engelli oğlumu kaçırma şansım yoktu. Tedbirimi önceden aldım. Alevler oldukça yükseliyordu. Ekiplerin ormandan yol açmaları, yangının mahallemize gelmesini engelledi. Ekipler etkili bir müdahale yaptı." ifadelerini kullandı.

Yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.