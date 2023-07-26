Antalya'da devam eden orman yangınına helikopter ve uçaklarla müdahale

Antalya'nın Kemer ilçesinde başlayan orman yangınına helikopter ve uçaklarla müdahale ediliyor. Yangın, sarp ve kayalık arazide devam ediyor. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangının etrafı çevrildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde başlayan orman yangınının etrafı çevrildi. Ekipler sarp kayalık alanda devam eden yangını tamamen söndürmek için helikopter ve uçaklarla yoğun bir şekilde çalışıyor.

Kemer ilçesinde 24 Haziran Pazartesi akşamı saat 21.08'de başlayan orman yangını dar kısımdaki kanyonda devam ediyor. Dün havanın kararmasıyla birlikte gece boyunca 5 gece görüşlü helikopterin havadan söndürme çalışmalarını yürüttüğü bölgede, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadaki söndürme ekip sayısı arttı. Karadan binin üzerinde personel, arazöz, iş makinelerinin yanı sıra, havadan helikopter ve uçaklar sık aralıklarla sorti düzenleyip denizden aldıkları suyu yangın bölgesine taşıyor.

Yangına 10 uçak, 29 helikopter, 80 arazöz ve iş makinesiyle birlikte 654 personel müdahale ediyor. Yangın, bölgenin batı yamacında bulunan sarp ve kayalık arazide devam ediyor. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucu yaygının etrafı çevrildi. Dün güneye doğru etkili olan şiddetli rüzgar ise yönünü kuzeye çevirerek şiddetini azalttı. Bölgede hava sıcaklığı 40 derece ölçülürken, nem oranı yüzde 26 olarak kayıtlara geçti. Helikopterlerin deniz üzerinden su almasını izlemek isteyen vatandaşlar ise o anları meraklı gözlerle takip etti. - ANTALYA