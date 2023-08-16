Antalya'da devam eden orman yangınına havadan müdahale

Antalya'nın Akseki ilçesinde başlayan orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Yangına karadan ulaşılamadığı için yalnızca havadan müdahale ediliyor.

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde dün çıkan orman yangını, 2'nci günde de devam ediyor.

Akseki ilçesi Kuyucak Mahallesi'nde dün saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen hava araçları yangına müdahale etti. Havadan müdahale sürerken, vadi içerisinde devam eden ve karadan ulaşımın mümkün olmadığı yangın bölgesine ulaşmak için ekipler ormanda yeni yollar açtı. Yangına, 6 helikopter, 5 uçak, çevre ilçelerden gelen gelenlerle birlikte 4 arazöz, 10 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 3 ekskavatör ile 500'e yakın yer ekibi tarafından müdahale edildi. Havanın kararmasının ardından yangına gece görüş sistemine sahip 2 helikopterle müdahale edildi.

Yangın söndürme çalışmalarında Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de aktif rol aldı. Yangın bölgesine giren jandarma ekipleri, orman görevlileri ile birlikte arazözlerden uzatılan su hortumlarını taşıyarak, yanan yerleri söndürmek amacıyla sabaha kadar çalıştı.

Havanın yeniden aydınlanmasının ardından helikopter sayısı arttı. Yangında ilk belirlemelere göre 60 hektar alan zarar gördü.

Nemin yüzde 30'larda olduğu yangın bölgesinde hava sıcaklığı ise 07.00'de 25 derece ölçüldü. Gün içeresinde nemin yüzde 70'leri, hava sıcaklığının ise 38 dereceyi bulması bekleniyor.