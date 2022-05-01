Antalya'da dev dönme dolaptan "Bayramınız kemerli olsun" kampanyasına destek - Haberler

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Antalya'da dev dönme dolaptan "Bayramınız kemerli olsun" kampanyasına destek

AA - Oktay Özden - Güncel
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Antalya'da dev dönme dolaptan 'Bayramınız kemerli olsun' kampanyasına destek

Antalya'daki bir lunaparkta yer alan 90 metre yüksekliğe sahip dönme dolaptan ışıklı kayan yazılarla "Bayramınız kemerli olsun" mesajı verildi.

ANTALYA (AA) - Antalya'daki bir lunaparkta yer alan 90 metre yüksekliğe sahip dönme dolaptan ışıklı kayan yazılarla "Bayramınız kemerli olsun" mesajı verildi.

Kentte faaliyet gösteren bir lunapark işletmesinde 2019 yılında faaliyete geçen ve "Antalya'nın Kalbi" adı verilen 90 metre yüksekliğe sahip dönme dolaptan, İçişleri Bakanlığının başlattığı "Bayramınız kemerli olsun" kampanyasına destek olundu.

Mesajda, ışıklı kayan yazılarla emniyet kemeri simgesinin yanı sıra "Bayramınız kemerli olsun. Güvenli yolculuklar dileriz." ifadesi yer aldı.

Öte yandan, kent merkezinde Ramazan Bayramı öncesinde trafik yoğunluğu oluştu.

AA / Oktay Özden - Güncel

Antalya, Güncel, Haberler

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