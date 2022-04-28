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Antalya'da dereye yuvarlanan araçtaki 3 kişi yaralandı

AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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Antalya'da dereye yuvarlanan araçtaki 3 kişi yaralandı

Antalya'da bir otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'da bir otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Türkay S. idaresindeki 06 AFK 691 plakalı otomobil, Akseki- Manavgat yolu Taşlıca Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü ile yanındaki Nurhan S. ve Perihan T. Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

Otomobil, Manavgat, Antalya, Güncel, Haberler

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