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Antalya'da dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

İsa Özyalçın'ın kullandığı 07 CEJ 259 plakalı otomobil, Yenigöl Mahallesi kanal boyunda ilerlerken Cırnık Deresi'ne düştü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan Yunus Emre Turhal, otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.

Yaralanan sürücü Özyalçın, ekiplerce araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Turhal, gazetecilere, arkadaşıyla yanlış yola girdiklerini ve geri manevra yaparken üzerlerine doğru bir aracın hızla geldiğini söyledi.

Bunun üzerine manevra yaparken aracın dereye düştüğünü anlatan Turhal, "Arkadaşım kazada yaralandı ama ben araç dereye düşmeden hemen kendimi otomobilden attım, bana bir şey olmadı." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Trafik Kazaları Muratpaşa Otomobil antalya Güncel Polis

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