Antalya'da depremzedeyi gasbeden 3 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Antalya'nın Kepez ilçesinde depremzedenin 7 bin lirasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Antalya'nın Kepez ilçesinde depremzedenin 7 bin lirasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Kahramanmaraş'tan ailesiyle Antalya'ya gelen Tarık A, apartmanına girişte 3 kişi tarafından bıçakla tehdit edilerek üzerindeki 7 bin lirasının gasbedildiği şikayetinde bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu şüpheliler A.K. (40), A.D. (39) ve A.Ç. (39) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Hisarcık Antalya Kepez Güncel Haberler

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