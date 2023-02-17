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Antalya'da depremzedelere yardımlar sürüyor

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Antalya'da depremzedelere yardımlar sürüyor

Antalya'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar devam ediyor.

Antalya'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar devam ediyor.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, afet koordinasyon toplantısının Vali Ersin Yazıcı başkanlığında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye tarihinin en büyük yangını olan Manavgat yangınından etkilenen vatandaşlarımızın kullandığı konteynerler ve Antalya İş İnsanları Derneği üyeleri tarafından bağışlanan konteynerler, PTT ve AFAD koordinesinde deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı." denildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, otellerde, kamu misafirhanelerinde, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında, hastanelerde ve evlerde bulunan 45 bin 270 depremzedeye de psikososyal destek hizmeti verildiği bildirildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Muhittin Böcek Kahramanmaraş Ersin Yazıcı Antalya Güncel Haberler

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