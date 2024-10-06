Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Depremzedeler İçin Ahşap Konut Projesi Başlatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya merkezli bir firma, deprem bölgelerine yönelik 4 katlı, 36 daireden oluşan ahşap konut projesini hayata geçiriyor. Ahşap yapıların çevre dostu ve sağlıklı özellikleriyle yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Antalya'da hasır ve ahşap sektörlerinde faaliyet gösteren bir firma, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Osmaniye'de, 4 katlı, 36 daire ve 3 bloktan oluşan ahşap konut projesini hayata geçiriyor.

Ahşap alanında Ukrayna, Antalya ve Muğla'da fabrikası bulunan Naswood Nasreddin Orman Ürünleri Dekorasyon Peyzaj İnşaat şirketi, sağlıklı ve çevre dostu özelliğiyle öne çıkan ahşap yapıların Türkiye'de yaygınlaştırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan projeye dahil oldu.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Erbay, AA muhabirine, ahşabın, hafif, doğal, sağlıklı, yenilenebilir ve karbon salımını azaltan özellikleri dolayısıyla Kanada, ABD, Avusturya, Almanya gibi ülkelerde yaygın kullanıldığını söyledi.

Ahşap Binaların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik'in Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde ahşap yapılar için ihaleye çıkıldığını, kendilerinin de Osmaniye'de gerçekleştirilecek projede yer aldıklarını anlattı.

Erbay, yapacakları projeye ilişkin, "Anahtar teslimi konut yapıyoruz. Projemiz 4 katlı, 36 daire ve 3 bloktan oluşuyor. Güzel ve örnek bir proje. Çalışmalara başladık. Yaklaşık 2 ay önce de ilgili kurumlar gelip, inceledi. Biz başarırsak, ahşap yapının önünü açacağız. 'Türkiye'de ahşap tutmaz, ahşap ev olmaz.' algısını yıkmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ahşap, deprem ve yangında daha avantajlı"

Himmet Erbay, ahşabın beton yapıya göre daha avantajlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ahşabın tercih edilme nedenlerinden birincisi ekonomik olması, ikicisi ses yalıtımında iyi olması, üçüncüsü sağlıklı olması, dördüncüsü de deprem ve yangında avantaj sağlaması. Deprem bölgesinin seçilmesinin nedeni de bu. İnsanların aklına yangın geliyor, yangın ile ilgili de geciktirici solüsyonlar kullanıyoruz. Hem depremde çökmesi çok yavaş hem de yangına karşı ilaçlarla yanmazlığını sağlıyoruz. Çok aşırı ateşe maruz kaldığında da çökme riski daha düşük. Avrupa'nın birçok yerinde 0-6 yaş ile 60 yaş üstü barınma yerleri, sosyal alanları ahşap olmak zorunda, sebebi çökme öncesi kaçma fırsatı doğduğu için. Türkiye ahşap ülkesi, bu projeyi de yaygınlaştırabiliriz."

Erbay, deprem bölgesine bir de okul projesi yapmak istediklerini, bunun için de çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Ahşap sektörünün önünün açık olduğunu ifade eden Erbay, "Ahşap yapılar ehil insanlar tarafından yapıldığı takdirde Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemli olacaktır. Şu anda örnek çalışmalar yapılıyor, bunlardan birini biz hayata geçiriyoruz. Yönetmeliğe uygun bir proje yapıyoruz, başarılı olacağımıza da inanıyoruz. Eğer bu örnek projelerden biri başarısız olursa ahşap sektörü yara alır. Herkesin bu sorumlulukla çalışmalarını sürdürmelerini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel

Ekonomi antalya Sağlık Güncel Deprem Çevre Emlak

Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama var

Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama var

 2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik'in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal'e takıntılıydı

Surları kana bulayan caninin komşuları her şeyi anlattı

 CHP'den Mehmet Şimşek'e uyarı: Pos cihazı kullanıp kara para aklayanları acilen radara alın

Kirli oyunu ifşa eden CHP'den Mehmet Şimşek'e tarihi uyarı
AK Partili Şamil Tayyar, İstanbul'daki tecavüz girişimi üzerinden yargıyı hedef aldı

İstanbul'daki infial yaratan görüntü AK Partili ismi isyan ettirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul düşman işgalinden ne zaman kurtuldu? İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim'de ne oldu? İstanbul'un Kurutuluşu ne zaman, bugün mü? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler! İETT otobüs, metro, metrobüs neden ücretsiz, (İSTANBUL)? 6 Ekim Pazar İstanbul Kurtuluşu akbil ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? MasterChef Şirin'e alışveriş listesini kim verdi? Şirin'e tarifi, reçeteyi kim Ezgi mi verdi? Şirin, Ezgi diskalifiye olacak mı? Farah Zeynep Abdullah Altın Portakal konuşmasında ne dedi? Pazar dizileri, bugün hangi diziler var? 6 Ekim Pazar bugün TV'de bu akşamki diziler! Kim Milyoner Olmak İster Ramazan kim, ne okuyor, hastalığı ne? 6 Ekim Pazar 1 milyon TL soru cevabı ne? Engelli yarışmacı 5 milyonluk soru açtırdı mı? 6 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 6 Ekim 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title