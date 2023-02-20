Antalya'da depremzede öğrenciler okulda çiçeklerle karşılandı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından nakilleri Antalya'ya alınan depremzede öğrenciler yeni okullarında çiçeklerle karşılandı.

Antalya'da yaklaşık 495 bin öğrenci, 36 bin öğretmen, 1753 okulda dersbaşı yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Kepez ilçesindeki Kültür İlkokulu'nda gazetecilere, depremzedelerin en fazla misafir edildiği kentlerin başında Antalya'nın geldiğini söyledi.

Öğrencileri eğitim ve öğretime hazır etmek için kıyafet, ders kitabı, yardımcı kaynak ve kırtasiye malzemelerinin ücretsiz verildiğini belirten Çalışkan, "Kentimizde 13 bin 523 depremzede öğrencimiz bulunuyor. Bu öğrencilerden 5 bin 328'nin e-Okul'dan nakli yapıldı. Öğrencilerimizin 868'i devlet okuluna nakillerini aldı. Bunlardan 1232 öğrencimiz de özel okula kayıtlarını yaptırdı." dedi.

Konaklama merkezlerinde ana okulu sınıfları da açtıklarını aktaran Çalışkan, Rehberlik ve Psikolojik Danışman öğretmenlerin, öğrencilerin yanında depremzede ailelerine de psikososyal destek verdiğini kaydetti.

Bugüne kadar 14 bin depremzede ile yüz yüze görüşme yapıldığını ifade eden Çalışkan, şöyle konuştu:

"Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü olarak depremde etkilenenlerin en iyi şekilde ağırlanması için konaklama merkezi, öğretmen, eğitim-öğretimin yerine getirmek adına titiz çalışmalar yapıyoruz. Bugün de öğrencilerimizi sınıflarında en az etkilenecek şekilde misafir etmek için çalışmaları sürdüreceğiz. Depremzede öğrencilerimize özel sınıflar hazırlanmadı, diğer öğrencilerle aynı sınıflarda öğrenim görecekler."

Depremzede öğrenciler çiçeklerle karşılandı

Muratpaşa ilçesindeki Ermenek İlkokuluna başlayan yaklaşık 70 depremzede öğrenci, okuldaki diğer öğrenci ve öğretmenler tarafından çiçeklerle karşılandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar ise ilçelerindeki depremzede öğrencilerin konakladıkları tesislerden servislerle alınarak eğitim görecekleri okullara getirildiğini belirtti.

Çocukların bütün ihtiyaçlarının giderildiğini anlatan Hoplar, "Depremzede çocuklarımız diğer ev sahibi arkadaşlarıyla buluştular, çiçeklerle karşılandılar ve öğrencilerimiz eğitim-öğretime kaldıkları yerden devam edecek. İlçemizde 1500 depremzede öğrencimiz okullara başladı. Devlet, millet el ele bu sıkıntılı günleri aşacağız." diye konuştu.

Depremi Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan veli Özlem Aracı, okulda çiçeklerle karşılandıklarını ve çok mutlu olduğunu belirtti.

Öğrenci Elif Naz Özdemir, Kahramanmaraş'tan geldiklerini ve Antalya'da okula başlayacağı için heyecanlı olduğunu dile getirdi.