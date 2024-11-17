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Antalya'da Depoda Yangın Çıktı, Büyümeden Söndürüldü

Antalya'da Depoda Yangın Çıktı, Büyümeden Söndürüldü
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Serik ilçesindeki belediyeye ait depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının neden çıktığı ve oluşan hasar ile ilgili incelemeler devam ediyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde belediyeye ait depoda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Serik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Merkez Mahallesi'nde bulunan deposundaki motor bakım ve tamir atölyesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, depodaki diğer atölyelere sıçramadan söndürüldü.

Deponun bekçisi Osman Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını belirterek, "Burası çim motorları, motosikletlerin bakım ve tamir yeri olduğu için yanıcı madde çoktu. Yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ederken, itfaiye ekipleri geldi ve yangını söndürdü." dedi.

Hasarın oluştuğu yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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