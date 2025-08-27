Antalya'da Depo Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde iki firmaya ait depolarda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde bulunan bir soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki bakliyat deposuna sıçradı.

Yangın, Antalya Büyükşehir, Serik Belediyesi itfaiye ekipleri ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.