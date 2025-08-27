Antalya'da Depo Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahalede Bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde iki firmaya ait depolarda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde bulunan bir soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki bakliyat deposuna sıçradı.

Antalya Büyükşehir, Serik Belediyesi ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.