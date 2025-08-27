Antalya'da Depo Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahalede Bulundu

Antalya'da Depo Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahalede Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serik ilçesinde iki firmaya ait depolarda çıkan yangın, soğuk hava deposundan başlayarak bakliyat deposuna sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki firmaya ait depolarda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde bulunan bir soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki bakliyat deposuna sıçradı.

Antalya Büyükşehir, Serik Belediyesi ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
Adnan Oktar'ın kediciği, soyadını değiştirip özel okulda öğretmen oldu

Kediciğin yeni işini ve imajını görenler gözlerine inanamıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP lideri Özel'e memleketinde istifa şoku

CHP lideri Özel'e memleketinde de istifa şoku
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.