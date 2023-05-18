Antalya'da denize sıfır karavan tatiline yasak geliyor

Karavanpark'ın tamamlanmasının ardından sokak aralarında karavan kalmayacak

Antalya'da denize yakın lüks sitelerin arasında karavanda tatile vatandaşların tepkisi yerkine ulaştı

Sokak üzerinde bulunan 50'ye yakın karavan için son günler

ANTALYA - Antalya'da özellikle pandeminin ardından kullanımı artan karavanlar denize yakın lüks sitelerin arasında doğa ile baş başa bir sokağı adeta kapattılar. Çevrede yaşayan vatandaşlar ise sokak üzerinde 50'ye yakın karavan olduğunu belirterek, karavanların bir an önce kaldırılmasını istedi. UKOME tarafınan alınan kararla ise karavan parkın tamamlanmasının ardından park alanı dışında karavanların sokak aralarında bekleme yapması yasaklanacağı bildirildi.

Turizm kenti Antalya'da küçük maliyetlerle tatil yapmak isteyenler karavanlara ilgi gösterdi. Özellikle pandemide alınan sokağa çıkma yasak kararlarının ardından yaygınlaşan karavan kullanımı pandeminin adından da yükselişe geçti. Artışla birlikte özellikle Konyaaltı ilçesinde sahile yakın noktalardaki sokaklar karavan parklarına döndü. Gürsu Mahallesi 33 sokak üzerinde park halinde olan 50 karavanda tatilciler tatil yapmaya devam ederken, çevre halkı da şikayetçi olmaya başladı.

Yasak geliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ise son yıllarda karavanla seyahat eden tatilcilerin kente yoğun ilgi göstermesi sonucunda sokak ve caddelerde yaşanan kontrolsüz park sorununun önüne geçmek ve ortaya çıkan karavan parkı ihtiyacı üzerine harekete geçti. Arapsuyu Mahallesi'nde 50 karavan kapasiteli, elektrik, alt yapı ve sosyal donatı alanlarının yer alacağı Karavan Park projesi için çalışmalar Şubat ayında başlamıştı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yatırımlar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmayla Arapsuyu Mahallesi'ndeki 6 bin 500 metrekare alan üzerinde inşaat faaliyetleri devam ediyor. Çamaşırhane, mutfak, banyo ve tuvaletlerin yer alacağı yapılar ortaya çıktı. Yapıların içerisindeki mekanik, alt yapı, izolasyon ve zemin çalışmaları da sürüyor.

Sahile 400 metre mesafede ve 50 karavan araç kapasiteli o lan park alanında, karavanların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak elektrik ve sıhhi tesisat alt yapısı da olacak. Ailelerin güven ve konfor içerisinde konaklayabilecekleri Karavan Park içerisinde, büfe, çamaşırhane, mutfak, banyo ve tuvaletler yer alacak. UKOME tarafınan alınan kararla karavan parkın tamamlanmasının ardından park alanı dışında karavanların sokak aralarında bekleme yapması yasaklanacak.

"Karavancılarımız belediyenin yaptığı yere de gitmek istemiyor"

Sokak üzerinde bulunan karavanlardan rahatsız olduğunu belirten işletme sahibi Hüseyin Mengene, "Burada karavanlar gün geçtikçe daha çok oluyor. Şuanda 50'ye yakın karavan var, belediyemiz yer yapıyor. Karavancılarımız belediyenin yaptığı yere de gitmek istemiyor. Herkes birbirini tanıyor, 3 kişi ile 100 kişi oldu. Kimse belediyenin yerine gitmek istemiyor, biz çok rahatsızlık duyuyoruz. Hiçbirinin lavabo gideri yok, kanalizasyon kullanma yok. Yol güvenliği açısından da iyi değil. İnsanlar araçlarını park edemiyorlar. Bir yangın çıksa ekipler nerede ise geçemeyecek. Haftasonu daha çok yoğun oluyor, yolun iki şeridi de kapanıyor. İşletmem de zarar görüyor, içerisinde çok iyi insanlar da var. Onların hakkı yenmez, kimseye zararı olmayan insanlar da var. Bırakıp gidenlerden çok rahatsız oluyoruz. Kavga yaşanıyor. Adam haftada bir kez geliyor, otel gibi kullanıyor. En kısa zamanda kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

"Burada yaşayan vatandaşlar rahatsızlıklarında haklılardır"

7 yıldır karavanda yaşadığını belirten Bülent Akın, "Burada yaşayan vatandaşlar rahatsızlıklarında haklılardır. Biz geldik karavanları evlerinin önüne koyduk, onların yaşam şartlarını etkiliyoruz. Karavanların arasında sosyal yaşantılarını yapamıyorlar, 50 kişilik karavan parkı yeterli değil. Orası bugün açılsa 10 dakikada dolar, şuanda Antalya'da 500 karavan var, yazın bu bin 500 olacak. Ev ve kiralar pahalı olduğu için karavana bir dönüş var, bir çere bulunsun. Buradan bizi kaldırsınlar biz razıyız, ama bize iyi bir yer göstersinler. Bize yer göstermeleri gerekir. Başkan Muhittin Böcek başarılıdır, bunu yaparsa ancak Muhittin Başkan yapar. Allah razı olsun 50 kişilik yapıyor ama yetersiz" sözlerine yer verdi.