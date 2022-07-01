Antalya'da denizde ölü yeşil deniz kaplumbağası bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde deniz yüzeyinde ölü yeşil deniz kaplumbağası bulundu.

Side Mahallesi Büyük Plaj kısmı deniz yüzeyinde bir kaplumbağayı hareketsiz halde gören vatandaşların ihbarı üzerine Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları ve Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) ekipleri bölgeye ulaştı.

Ekipler, kıyıya çıkartılan yeşil deniz kaplumbağasının dış kabuğunda derin yaraların olduğu tespit etti.

Öldüğü belirlenen kaplumbağa, DEKAFOK Bilgi Gözlem Merkezine götürülerek gönüldü.

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, gazetecilere, yeşil deniz kaplumbağasının 50 yaşlarında dişi ve yaklaşık 100 kilogram olduğunu söyledi.

Yeşil kaplumbağalarının caretta caretta kaplumbağalara göre daha nadir görüldüğünü belirten Akyol, "Deniz yüzeyinde bulduk ve kaplumbağanın canlı olabileceğini düşündük ancak ne yazık ki ölmüştü. Dış kabuğunda büyük yaralar vardı. Muhtemelen denizdeki su jetlerinin, jet-skilerin çarpması sonucu yara aldığı tahmin ediyoruz." dedi.

Turizm sezonunun açılmasıyla denizde tekne, jet-ski gibi araç trafiğinin arttığını kaydeden Akyol, denizde bu tür araçları kullanan kişilerin daha dikkatli olmalarını istediklerini ifade etti.