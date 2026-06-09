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Antalya'da denizde kaybolan otel çalışanı aranıyor

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Antalya'nın Serik ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren Kırgız uyruklu garson Erlan Dzhumabekov, dalgaların etkisiyle gözden kayboldu. Sahil Güvenlik ve SAK ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde, denize girdikten sonra kaybolan kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Kadriye Mahallesi'nde bulunan bir otelde garson olarak çalışan Kırgızistan uyruklu Erlan Dzhumabekov (24), arkadaşlarıyla gittiği plajda denize girdi.

Bir süre sonra dalgaların etkisiyle kıyıdan uzaklaşan Dzhumabekov gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK), polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cumartesi gününden bu yana haber alınamayan Dzhumabekov'un bulunması için ekiplerin deniz yüzeyinde ve su altında yürüttüğü arama çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalarda şu ana kadar Dzhumabekov'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Kaynak: AA / Servet Tümer
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