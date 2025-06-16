Antalya'da Denizde Fenalaşan Adam Hayatını Kaybetti

Antalya'da Denizde Fenalaşan Adam Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da denizde yüzdükten sonra nefes alamadığını ve göğsünün ağrıdığını söyleyen 53 yaşındaki Mahfuz Çiftçi, hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

ANTALYA'da arkadaşlarıyla gittiği denizde yüzdükten sonra nefes alamadığını ve göğsüyle sırtının ağrıdığını belirtip, ardından fenalaşan Mahfuz Çiftçi (53), hastaneye götürülmek istenirken hayatını kaybetti.

Olay, saat 05.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde yer alan Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. 3 arkadaşıyla sabah erken saatlerde halk plajına gelen Mahfuz Çiftçi bir süre yüzdü. Denizden çıktıktan sonra Çiftçi, arkadaşlarına nefes alamadığını ve göğsüyle sırtının ağrıdığını söyledi. Arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Arkadaşlarının sahildeki merdivene kadar yürüttüğü sırada Çiftçi bilincini kaybederek düştü. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibi, bilinci kapalı olan Mahfuz Çiftçi'ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansa taşıdı. Yaklaşık 10 dakika müdahale edilen Çiftçi, ambulansla götürüldüğü sırada hayatını kaybetti. Mahfuz Çiftçi'nin cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, Mahfuz Çiftçi'nin arkadaşlarının bilgisine başvururken, olay yeri inceleme ekibi de bölgede çalışma gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı

İran'dan sonra bir ülke daha İsrail'i balistik füzelerle vurdu
İran, MOSSAD casusunu idam etti

İsrail'e büyük darbe! Gözünün yaşına bile bakmadan idam ettiler
İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta

İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta
İsrail Enerji Bakanı Cohen: Her vurulan binamıza karşılık 100 İran binası yıkılacak

İsrailli bakandan korkunç tehdit! Sözleri hükümeti bile rahatsız etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın tehdidi sonrası İran, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu

Trump'ın tehdidi sonrası İran, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu
İsrail Ordusu Ürdün Vadisi'nde İHA'yı düşürdü! Sirenler çaldı

Çatışmalar bir ülkeye daha sıçradı! İsrail İHA vurdu, sirenler çaldı
Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı yangın yerine dönen İran'da mahsur kaldı
Nişanda şaka sınırlarını zorladı! Avatar Atakan kahveye sıvı sabun ekledi

Nişanda şaka sınırlarını aştı! Kahveye sıvı sabun kattı
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek

Dünya diken üstünde! Netanyahu mesajı harabeye dönen kentte verdi
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.