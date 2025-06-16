Antalya'da Denizde Fenalaşan Adam Hayatını Kaybetti

ANTALYA'da arkadaşlarıyla gittiği denizde yüzdükten sonra nefes alamadığını ve göğsüyle sırtının ağrıdığını belirtip, ardından fenalaşan Mahfuz Çiftçi (53), hastaneye götürülmek istenirken hayatını kaybetti.

Olay, saat 05.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde yer alan Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. 3 arkadaşıyla sabah erken saatlerde halk plajına gelen Mahfuz Çiftçi bir süre yüzdü. Denizden çıktıktan sonra Çiftçi, arkadaşlarına nefes alamadığını ve göğsüyle sırtının ağrıdığını söyledi. Arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Arkadaşlarının sahildeki merdivene kadar yürüttüğü sırada Çiftçi bilincini kaybederek düştü. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibi, bilinci kapalı olan Mahfuz Çiftçi'ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansa taşıdı. Yaklaşık 10 dakika müdahale edilen Çiftçi, ambulansla götürüldüğü sırada hayatını kaybetti. Mahfuz Çiftçi'nin cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, Mahfuz Çiftçi'nin arkadaşlarının bilgisine başvururken, olay yeri inceleme ekibi de bölgede çalışma gerçekleştirdi.