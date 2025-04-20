Antalya'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Kaleiçi Yat Limanı açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından su yüzeyinde hareketsiz yatan bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede kimliğin 41 yaşındaki Atakan Öter'e ait olduğu belirlendi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Kaleiçi Yat Limanı açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi, su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.
Bölgeye giden ekip, hareketsiz kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Bota alınarak Yat Limanı'na getirilen cesedin üzerinden Atakan Öter'e (41) ait kimlik çıktı.
Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel