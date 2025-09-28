Haberler

Antalya'da Denizde Cesedi Bulunan Genç Adamın Kimliği Belirlendi
Antalya'da bir plajda denizde hareketsiz bulunan kişinin, yapılan parmak izi incelemesi sonucu 28 yaşındaki Emin Aral olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'da denizde cesedi bulunan kişinin, parmak izinden 28 yaşındaki Emin Aral olduğu belirlendi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2057 Sokak'ta bulunan plajda meydana geldi. Sahildekiler, kıyıya yaklaşık 1 metre mesafede hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekiplerince denizden çıkarılan cansız beden yat limanına getirildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yapılan parmak izi incelemesinde, Emin Aral olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Aral'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
