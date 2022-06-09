Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren turist hastanede öldü - Haberler

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Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren turist hastanede öldü

AA - Fatih Hepokur - Güncel
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Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren turist hastanede öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesi'nde bir otelde eşiyle tatil yapan Oleg Rusgalkın (54) yüzmek için otelin sahilinden denize girdi.

Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Rusgalkın, cankurtaran ve diğer turistlerin yardımıyla sudan çıkarıldı.

Suni teneffüs ve kalp masajı yapılan turist, sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Rusgalkın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Turistin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA / Fatih Hepokur - Güncel

Manavgat Antalya Kumköy turist Güncel Haberler

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