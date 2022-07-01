ANTALYA'DA 1 TEMMUZ DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI COŞKUSU

ANTALYA'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı.

Antalya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Akşam saatlerinde başlayan etkinliklere Antalyalıların ilgisi yoğun oldu. Törene, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Antalya Emniyet Müdürü Murat Ulucan, Antalya İl Jandarma Komutanı Yavuz Özfidan, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yüzme yarışı, denize atılan çıpayı çıkarma etkinlikleri yapılırken, yağlı kazık yarışı iptal edilmesine rağmen vatandaşlar bayrağı almak için kendi aralarında yarıştı. Etkinlikler kapsamında yapılan flyboard gösterisi de vatandaşlar tarafından heyecanla izlendi. Yarışların sona ermesiyle Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yelken kulübü öğrencilerine madalya takdim etti.

DENİZE 10 BİN YAVRU BALIK BIRAKILDI

Antalya'da kabotaj bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende denize 10 bin çupra ve levrek yavrusu da bırakıldı. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Antalya'nın tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü (AKSAM) tarafından alana getirilen 10 bin yavru çipura ve 10 bin yavru levrek Vali Ersin Yazıcı ve AKSAM Müdürü Serkan Erkan tarafından denize bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel