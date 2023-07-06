Antalya'da deniz yüzeyinde yabancı uyruklu erkek cesedi bulundu

Antalya'da Konyaaltı Sahili açıklarında deniz yüzeyinde 45-50 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Antalya'da deniz yüzeyinde 45-50 yaşlarında olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu erkek cesedi bulundu.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Konyaaltı Sahili açıklarında meydana geldi. Denizde yaklaşık 1 kilometre açıklarda su üzerinde ceset olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Ekipler, deniz üzerinde hareketsiz şekilde yüz üstü bulunan kişiyi bota alarak, Yat Limanı'ndaki Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne getirdi. Yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen cesedin 45-50 yaşlarında erkeğe ait olduğu belirlendi. Ceset olay yeri ve savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. (DHA)