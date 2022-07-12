ANTALYA'DA DENİZ POLİSİ, JET-SKİ İLE HAYAT KURTARACAK

ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne, sahil şeridinde ve falezlerde yaşanabilecek boğulma, düşme ve benzeri olaylara hızlı müdahale için iki jet-ski verildi.

Turizm kenti Antalya'da, sahil şeridi başta olmak üzere 17 kilometre uzunluğundaki falezler bandında meydana gelebilecek boğulma, düşme, arama ve kurtarma gibi birçok olaya daha hızlı müdahale etmek için İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne tahsis edilen iki jet-ski, göreve başladı. Deniz polisinin kullandığı jet-ski'ler ile dakikalar içinde olay yerine ulaşılabiliyor. Jet-ski'lerin dışında son teknoloji ile donatılan bir polis deniz botunun da görev yaptığı Antalya'da, tatilcilerin ve vatandaşların can güvenliği, karadan olduğu kadar denizden de korunuyor. Kaleiçi Yat Limanı içinde bulunan deniz polisi şubesinden Konyaaltı sahiline 4 dakika içinde, falezler olarak bilinen bölgeye ise 1-2 dakikada ulaşan jet-ski'li deniz polisi, özellikle boğulma ve akıntıyla sürüklenen insanların kurtarılmasında son derece kritik rol oynayacak.

JET-SKİ'LERLE HIZLI REAKSİYON ALINABİLİYOR

Jet-ski'lerin envantere girmesinin ardından olaylara daha hızlı reaksiyon gösterebildiklerini anlatan İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Enes Kaan Kaya, deniz polisinin görevlerinin çeşitliliğinden bahsetti. Kaya, 'Falezler ve sahillerde rutin devriye yapıyoruz. Jet-ski'li polis memuru arkadaşımız özellikle yerli ve yabancı turistlerin yoğunlaştığı Konyaaltı sahilini deniz devriyesiyle sürekli kontrol altında tutarak, güvenlik şeritlerini ihlal eden tatilcileri uyarıp, şeridin içine girmelerini istiyor. Özellikle boğulma vakalarının en büyük nedenlerinden biri, iyi yüzücü olduğunu düşünen kişilerin güvenlik kordonu dışına çıkıp ters akıntıyla açığa sürüklenmesi sonrasında yorgun düşmeleri. Bu tür olaylara artık dakikalar içinde müdahale edebiliyoruz ve vatandaşı jet-ski ile alarak güvenli noktaya götürüyoruz" dedi.

BOĞULMA VAKALARINDA ÖLÜM ORANI DÜŞTÜ

2022 yılının ilk aylarında diğer yıllara oranla boğulma nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında azalma olduğunu, kurtarılanların sayısında ciddi artış olduğunu aktaran Kaya, hızlı müdahalenin önemine dikkati çekti. Kaya, 'Jet-ski timlerimizin devriyeleri turizm sezonu sonuna kadar aralıksız sürecek. Falezler bölgesi ve sahillerimizde uyarılarımıza devam edeceğiz. Olası bir olaya dakikalar içinde müdahale ederek vatandaşımızın ve yabancı misafirlerimizin hayatlarını korumayı sürdüreceğiz. İnsan canı kadar hayvanların canı da bizler için önemli. Falezlerde mahsur kalan, kedi ve köpek gibi canlıların da canları bizlere emanet" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel