Üye Girişi
Haberi Paylaş
Antalya'da deniz kıyısında erkek cesedi bulundu

Antalya'da deniz kıyısında erkek cesedi bulundu

Güncel Haberler

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.

Tosmur Mahallesi'nde bir kişinin deniz kıyısında hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye giden sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Erkek cesedi, otopsi ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel

Antalya Tosmur Alanya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title