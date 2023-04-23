Antalya'da deniz kıyısında erkek cesedi bulundu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.
Tosmur Mahallesi'nde bir kişinin deniz kıyısında hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye giden sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Erkek cesedi, otopsi ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel