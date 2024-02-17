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Antalya'da Deniz Kirliliğine Neden Olan Tekneye Yüksek Para Cezası

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Antalya'da deniz kirliliğine neden olduğu belirlenen bir tekneye 464 bin 585 lira idari para cezası uygulandı. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, Çaltıcak Balıkçı Barınağı'nda bulunan bir tekneden sızan akaryakıt türevinin deniz kirliliğine yol açtığını tespit etti. Tekne hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'da deniz kirliliğine neden olduğu belirlenen 1 tekneye 464 bin 585 lira idari para cezası uygulandı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, Çaltıcak Balıkçı Barınağı'nda kızakta bulunan bir tekneden sızan akaryakıt türevinin deniz kirliliğine neden olduğunu belirledi.

Kirliliğe ilişkin 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden 464 bin 585 lira idari para cezası uygulandığı bildirilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Tekne hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır. 'Mavi Vatan'ı korumak için gece gündüz görev yapan Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, denizlerimizde huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmalara ara vermeden devam etmektedir."

Kaynak: AA / Güncel

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