Antalya'da Deniz Hortumları Görüntülendi

Antalya'da Deniz Hortumları Görüntülendi
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Antalya’nın Manavgat ve Alanya ilçeleri arasında denizde oluşan iki hortum, kıyıya yaklaşmadan kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

1) ANTALYA'DA DENİZDE OLUŞAN HORTUMLAR KAMERADA

ANTALYA'nın Manavgat ve Alanya ilçelerinin kesiştiği sahilde denizde oluşan hortumlar kıyıya yaklaşmadan kayboldu. Hortum anları vatandaş kamerasına yansıdı.

Manavgat ilçesinin Kızılot Mahallesi sahili ile Alanya'nın Okurcalar Mahallesi sahilinin kesiştiği noktada sabah saatlerinde yan yana 2 hortum oluştu. Kıyıdan yaklaşık 3 kilometre açıkta görülen hortumlar bir süre ilerledi. Kıyıya yaklaşmadan gözden kaybolan hortumlar hem Manavgat hem de Alanya ilçesinden görüldü. Hortum görüntülerini, vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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