Antalya'da Deniz Dibi Temizliği: 1 Ton Atık Çıkarıldı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kaleiçi Yat Limanı'nda düzenlenen deniz dibi temizliğinde, gönüllü dalgıçlar su altında temizlik yaptı. Etkinlikte, deniz dibinden projeksiyon cihazı, lavabo gibi atıklar çıkarıldı. Kentin dört bölgesinde gerçekleşen dalışlarda 1 tona yakın atık çıkarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin deniz dibi temizliği projesi kapsamında kentin dört bölgesinde dalışlar gerçekleştirildi. İlk üç bölge Ekdağ Plajı önü, Konyaaltı Belediyesi karşısı ve Boğaçayı Halk Plajı çevresi olurken, son durak Kaleiçi Yat Limanı oldu. Etkinliğe 35 gönüllü dalgıcın yanı sıra deniz polisi de destek verdi.

'SUYUN ALTI DA EN AZ ÜSTÜ KADAR ÖNEMLİ'

Dalışa katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, su altının, en az üstü kadar korunması gerektiğini vurguladı. Atasoy, "Suyun üzeri masmavi ve tertemiz görünüyor ama altına indiğimizde binlerce atıkla karşılaşıyoruz. Lastik, pet şişe, cam şişe, fener, klozet ve hatta lavabo çıktı. Türk bayrağına rastladık, onu da çıkardık" dedi. Antalya'nın 640 kilometrelik kıyı şeridiyle önemli bir deniz potansiyeline sahip olduğunu belirten Atasoy, "Antalya, deniz sporları, ulaşım, balıkçılık ve rekreasyon alanları gibi birçok faaliyet açısından çok zengin bir şehir. Turizmi, büyük ölçüde temiz denizlerimize borçluyuz. Bu nedenle denizlerin korunması sadece çevresel değil, turizm açısından da büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

'YAPTIRIMLARI ARTIRMALIYIZ'

Lokman Atasoy, deniz çöplerinin çoğunun bilinçsizce ya da kazara atıldığını, ancak sonuçlarının ciddi olduğunu belirtti. Özellikle tek kullanımlık plastiklerin büyük tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Atasoy, "Birçok ülke bu konuda yasaklar ve kısıtlamalar uyguluyor. Biz de kurallar koymalı, yaptırımları artırmalıyız" diye konuştu. Proje kapsamında bugüne kadar yapılan dört dalışta yaklaşık 1 tona yakın atık çıkarıldığını belirten Atasoy, "Amacımız kamuoyunu bilinçlendirmek, denizlerin kıymetini anlatmak" dedi.