Antalya'da deniz çıyanlarının denizanasını yediği anlar görüntülendi

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Akdeniz ekosisteminde son günlerde sıklıkla rastlanan denizanasını, deniz çıyanlarının yediği anlar su altı kamerasıyla kaydedildi.

Falezlerde eğitim dalışı yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, deniz dibinde bulunan bir denizanasının çevresinde çok sayıda deniz çıyanının bulunduğunu fark etti.

Gökoğlu, deniz çıyanlarının deniz anasını yediği anları su altı kamerasıyla görüntüledi.

Gökoğlu, gazetecilere, bilimsel adı Rhopilema Nomadica olan Kızıldeniz göçmeni denizanasının sürüler halinde akıntıyla bölgelerinden geçtiğini söyledi.

Bazı denizanalarının akıntıdan çıkarak kıyalara geldiğini ifade eden Gökoğlu, "Bugünlerde körfezde denizanası popülasyonu düşmeye başladı. Bölgede bulunan denizanaları deniz çıyanları ve yengeçler tarafından tüketiliyor. Doğada hiçbir şey telef olmuyor." dedi.

Deniz çıyanlarının denizanasını yediği anları görüntülemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Gökoğlu, Antalya Körfezi'nde bulunan az sayıdaki denizanasının da bu şekilde azaldığını kaydetti.

Gökoğlu, kayaların ve taşların altında yaşayan deniz çıyanlarının insanlara zarar vermediğini kaydetti.