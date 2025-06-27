Antalya'da Darbe ve Ölümle Sonuçlanan Olayda Sanıkların Cezası İndirildi

ANTALYA'da Çağrı Aktaş'ı (30) darbettikten sonra yol ortasında bırakarak taksinin çarpması sonucu ölümüne neden olmakla suçlanan ve 15 yıl hapis cezası alan Fatih Çelikkan ile 12,5 yıl hapse mahkum edilen Cömert Yılmaz, yeniden yapılan yargılamada haksız tahrik indirimiyle 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak sanıkların tahliyesine karar verdi.

Kaza, 29 Eylül 2022'de saat 03.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Akan trafikte yol ortasında yürüyen ve araçların önüne atlayan Çağrı Aktaş, otomobillerden inen 2'si kadın, 5 kişiyle tartıştı. Dövülen Aktaş, yol ortasında fenalık geçirdi. Kısa süre sonra yoldan geçen H.Ü.'nün kullandığı 07 T 4507 plakalı taksi, Aktaş'a çarptı. İhbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

H.Ü. gözaltına alınırken, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Aktaş'ı darbeden şüphelileri belirledi. Olayla ilgili 2'si kadın, 5 kişi yakalandı. Soruşturmada Aktaş'ı darbedenlerin Fatih Çelikkan ile Cömert Yılmaz olduğu tespit edildi. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı. Fatih Çelikkan, Cömert Yılmaz ve taksi şoförü H.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çelikkan ve Yılmaz tutuklandı, H.Ü. ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DOSYA YARGITAY TARAFINDAN BOZULDU

Hazırlanan iddianamede Fatih Çelikkan ve Cömert Yılmaz'ın 18'er yıla kadar hapsi istendi. Tutuksuz sanık taksi şoförü H.Ü.'nün ise 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İlk yargılama sonucunda 2023 yılı Aralık ayında, sanıklardan Fatih Çelikkan 15 yıl, Cömert Yılmaz ise 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Taksi şoförü H.Ü. ise 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından Fatih Çelikkan ve Cömert Yılmaz hakkında yargılama süreci yeniden başladı.

SANIKLAR YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya sanıklardan Fatih Çelikkan cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, Cömert Yılmaz salonda hazır bulundu. Taraf avukatları da duruşmada yer aldı. Son savunmaları alınan sanıklar suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanıkların 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' suçundan cezalandırılmasını, ancak tutukluluk süreleri dikkate alınarak tahliyelerine karar verilmesini istedi.

SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıklar Fatih Çelikkan ve Cömert Yılmaz'a önce 15'er yıl hapis cezası verdi ardından haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 9 yıl 4 ay 15'er güne düşürdü. Sanıkların cezaevinde kaldıkları süreyi dikkate alan heyet, tahliyelerine hükmetti.