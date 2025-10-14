Antalya'da 'Daltonlar' Suç Örgütüne Operasyon: 30 Şüpheli Tutuklandı

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Daltonlar' suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlanıp iddianameye hazırlandı. Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 17 mağdura karşı 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, mala zarar verme, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından tutuklanan 30 şüphelinin cezalandırılması talep edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar bürosunca hazırlanan iddianamede, 'Daltonlar' olarak adlandırılan yapı, Antalya merkezli, hiyerarşik düzende faaliyet gösteren ve kendi aralarında görev paylaşımı bulunan suç örgütü olarak tanımlandı. Yurt dışında firari olan örgüt lideri 'Can Dalton' lakaplı Beratcan Gökdemir ve yöneticilerinin talimatıyla hareket eden örgüt üyelerinin, suçları örgütsel yapı içinde işledikleri tespit edildi. İddianame Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

İddianamede, 2024 yılı boyunca Antalya genelinde 'Daltonlar' örgütüne yönelik 14 eylem belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yapılan operasyonlarda 42 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 30'u tutuklandı, örgüt yönetimindeki Bünyamin Yıkar'ın ise firari olduğu bildirildi. Ayrıca Bünyamin Yıkar hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı belirtildi. Aramalarda 2 el bombası, 34 tabanca, 5 av tüfeği, 972 tabanca fişeği, 3 balistik yelek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

EYLEMLERİN ÇOĞU 2024 YILINDA YAPILDI

Eylemlerin çoğunun 2024 yılı mart ve ağustos ayları arasında Antalya'nın Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde işlendiği, mağdurların büyük bölümünün aynı çevreden kişiler olduğu kaydedildi. İddianameye göre örgüt üyelerinin, mağdurları silahla tehdit ettiği, bazılarını zorla araçlara bindirip darbettikleri, iş yerlerine zarar verdikleri ve örgüt adını kullanarak para talep ettikleri dosyada yer aldı.

'ÖDE YOKSA BOMBALAYACAĞIZ' TEHDİDİ

İddianamede, örgüt mensuplarının eğlence mekanları ve galerilerden 5 ila 20 milyon lira arasında değişen paralar istedikleri, ödemeyi reddeden işletmelere saldırılar düzenledikleri belirtildi. Örgüt yöneticilerinin, yurt dışından sosyal medya üzerinden görüntülü aramalarla işletme sahiplerini tehdit ettiği, mağdurlara, 'Öde yoksa bombalayacağız' mesajları gönderdikleri belirlendi.

ÖDEMEYİ REDDEDEN İŞLETMELERE SALDIRI

Soruşturma kayıtlarına göre örgütün Antalya'daki ilk eylemi, 12 Mart 2024'te Konyaaltı'ndaki bir restoranın kurşunlanması oldu. Saldırı sonrası iş yerinin ön cephesinde çok sayıda mermi izi bulundu. Şüpheliler suçlamaları reddetti ancak HTS kayıtları ve hastane raporları olayı doğruladı. Soruşturmada restoranın günlük kazancına el koydukları, bu rakamların dekontlarla tespit edildiği belirtildi. 'EYLEMLER PLANLI VE ÖRGÜTSEL NİTELİKTE'

Örgütte faaliyet gösteren şüphelilerin bazı mesaj içeriklerinde, 'Gerekiyorsa polislere de bomba atarız' ifadelerine yer verildiği, bu durumun eylemlerin planlı ve örgütsel nitelikte olduğunu gösterdiği vurgulandı.

'3 MİLYON LİRA CEZA KESTİM'

İddiaya göre, 22 Temmuz 2024'te bir eğlence mekanını arayan örgüt yöneticisi Gökhan Duman'ın, "3 milyon lira ceza kestim, öde yoksa geleceğim" ifadelerinin ardından işletmenin kurşunlandığı iddianamede yer aldı. 24 Temmuz'da aynı iş yeri ikinci kez hedef oldu. İşletme sahibine, 'Gökhan Duman'a borcunu öde, yoksa bombalayacağız' mesajının atılmasının ardından kurşunlama olayı gerçekleşti.

İŞ İNSANLARINA TEHDİT YAĞMURU

19 Ağustos 2024'te araç kiralama işi ile ilgilenen bir iş insanına, '20 milyon borcun var, ödemezsen oğluna zarar gelir' yazılı tehdit mesajı atıldı. O tarihte 2 iş insanı daha aynı yöntemle tehdit edildi. Ardından iş yerlerine kurşunlama gerçekleşti, 1 kişi yaralandı.

1 HAFTA İÇİNDE SERİ SALDIRILAR

İddianamede, 24-28 Ağustos tarihleri arasında örgüt üyelerinin, Antalya genelinde arka arkaya saldırılar düzenlediği ifade edildi. Bu eylemlerde mağdur mekan sahiplerinin ve ailelerinin hedef alındığı kaydedildi.

Savcılık, örgütün kentte korku ve baskı düzeni kurduğunu belirterek sanıkların, 'Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, nitelikli yağma, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme ve tehlikeli madde bulundurma' suçlarından cezalandırılmalarını talep etti.