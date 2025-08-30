Antalya'da Dalgıçlar Su Altında Türk Bayrağı Açarak Zafer Bayramı'nı Kutladı

ANTALYA'da 15'i dalgıç 100 kişilik grup, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı deniz altında Türk bayrağı açarak kutladı.

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü kapsamında Konyaaltı Sahili'nde bir araya gelen Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü (ANTSAK) üyeleri dalış gerçekleştirdi. Dalgıçlar, su altında açtıkları Türk bayrağı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andı. Etkinlik öncesinde kulüp üyeleri, Konyaaltı Sahili'nde hazırlandı. Ardından suya giren sporcular, ellerinde Türk bayrağıyla bir süre dalış yaptı. Bayrak açma anları, su altı kameralarıyla görüntülendi. Etkinliğe; karada 60, su üstünde 30 ve su altında 15 dalgıç olmak üzere yaklaşık 100 kişi katıldı. Katılımcılar, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı da okudu. ANTSAK yetkilileri, 30 Ağustos'un milletin bağımsızlık mücadelesindeki önemine dikkati çekerek, kutlamaları sualtında da gerçekleştirmenin gurur verici olduğunu ifade etti.