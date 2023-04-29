ANTALYA'DA DAİREDE ÇIKAN YANGINDA ANNE İLE KIZI DUMANDAN ETKİLENDİ

ANTALYA'da 13 katlı apartmanın 2'nci katında çıkan yangında yan dairede oturan 16 yaşındaki kız ile annesi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri anne ile kızı İlayda Ürey'i(16), yangın merdiveniyle indirirken genç kızın kedisi 'Nuna'yı sırt çantasına aldığı dikkat çekti.

Yangnı, saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2237 sokak üzerinde yer alan 13 katlı apartmanın 2'nci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mehmet Şerbet'e ait evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri yangını 30 dakikalık çalışmaya söndürürken, soğutma işlemlerine başlattı.

DUMANDAN ETKİLENMESİNE RAĞMEN KEDİSİNİ BIRAKMADI

Ekipler, yanan katın yan dairesinde anne ile kızı İlayda Ürey'in dumandan etkilendiğini görünce yangın merdiveniyle indirmek için hazırlık yaptı. İtfaiye ekipleri yangın merdivenini yan daireye çevirirken dumandan fazlasıyla etkilenen İlayda Ürey'i merdivene aldı. Genç kız dumandan etkilenmesine rağmen Nuna isimli kedisini de sırt çantasına koyarak beraber aşağıya indi. Aşağıya indirilen İlayda Ürey, hazır bekletilen ambulansa alınarak ilk tedavisi yapıldı. Annesi de indirilirken ambulansa kızının yanına geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.