Dağlık bölgede mahsur kalan 2 Hollandalı kurtarıldı - Haberler

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Dağlık bölgede mahsur kalan 2 Hollandalı kurtarıldı

AA - Süleyman Elçin - Güncel
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Antalya'da dağlık bölgede yürüyüş yaparken mahsur kalan 2 Hollandalı jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'da dağlık bölgede yürüyüş yaparken mahsur kalan 2 Hollandalı jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kemer ilçesi Ovacık Mahallesi Göynük Yaylası'ndaki dağlık alanda yürüyüş yapan Hollandalı Roberh Albertus Henri (63) ve Hilligje Jopkien Janna (61) yolunu kaybetti.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timi bölgeye sevk edildi.

Jandarma ekipleri, dağlık bölgede 4 kilometrelik yürüyüş sonucunda mahsur kalan kişilere ulaştı.

Aşağı indirilen Hollandalıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Dağlık bölgede mahsur kalan 2 Hollandalı kurtarıldı

Dağlık bölgede mahsur kalan 2 Hollandalı kurtarıldı

Dağlık bölgede mahsur kalan 2 Hollandalı kurtarıldı

Dağlık bölgede mahsur kalan 2 Hollandalı kurtarıldı

Dağlık bölgede mahsur kalan 2 Hollandalı kurtarıldı

AA / Süleyman Elçin - Güncel

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