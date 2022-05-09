Antalya'da dağda mahsur kalan 3 yabancı turist askeri helikopterle kurtarıldı

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde dağlık bölgede mahsur kalan 3 yabancı turist askeri helikopterle kurtarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hisarçandır Mahallesi Gedeller mevkisindeki Sivri Dağ bölgesinde 3 turistin mahsur kaldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Dağcılardan birinin ayağının kırık, bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle bölgeye "Sikorsky" tipi helikopterle ulaşıldı.

Yaralanan ABD vatandaşı Adelore Haakon Lessard ile Polonyalı Mariusz Wieslaw Kaczka ve İngiliz vatandaşı Isobel Caroline Nancarrow, helikoptere alınarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.