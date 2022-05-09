Antalya'da dağda mahsur kalan 3 yabancı turist askeri helikopterle kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da dağda mahsur kalan 3 yabancı turist askeri helikopterle kurtarıldı

AA - Gülsem Adam - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya'da dağda mahsur kalan 3 yabancı turist askeri helikopterle kurtarıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde dağlık bölgede mahsur kalan 3 yabancı turist askeri helikopterle kurtarıldı.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde dağlık bölgede mahsur kalan 3 yabancı turist askeri helikopterle kurtarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hisarçandır Mahallesi Gedeller mevkisindeki Sivri Dağ bölgesinde 3 turistin mahsur kaldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Dağcılardan birinin ayağının kırık, bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle bölgeye "Sikorsky" tipi helikopterle ulaşıldı.

Yaralanan ABD vatandaşı Adelore Haakon Lessard ile Polonyalı Mariusz Wieslaw Kaczka ve İngiliz vatandaşı Isobel Caroline Nancarrow, helikoptere alınarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

AA / Gülsem Adam - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Konyaaltı, Antalya, turist, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title