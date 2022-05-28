Antalya'da dağda mahsur kalan 2 üniversite öğrencisi kurtarıldı - Haberler

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Antalya'da dağda mahsur kalan 2 üniversite öğrencisi kurtarıldı

AA - Gülsem Adam - Güncel
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Antalya'da dağda mahsur kalan 2 üniversite öğrencisi kurtarıldı

Antalya'da yürüyüş yaptıkları dağlık bölgede mahsur kalan 2 üniversite öğrencisi kurtarıldı.

Antalya'da yürüyüş yaptıkları dağlık bölgede mahsur kalan 2 üniversite öğrencisi kurtarıldı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve polis ekipleri, Yukarıkaraman Mahallesi Termesos Antik Kenti Güllük Dağı mevkisinde 2 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Uzun süren arama çalışmasının ardından ekipler Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Burhan Çavuş ve Ferhat Aktaş'a sarp ve kayalık bölgede ulaştı.

Güvenlik tedbirlerini alan ekipler, öğrencileri bulundukları yerden kurtararak, 112 Acil Sağlık ekibine teslim etti.

AA / Gülsem Adam - Güncel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Üniversite Antalya Güncel Haberler

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