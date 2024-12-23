Antalya'da Dağ Keçileri Kameraya Yakalandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde yürüyüş yapan bir vatandaş, dağda gezen dağ keçilerini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Keçilerin ormanlık alana girmesiyle kaybolduğu anlar takip edildi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde dağ keçileri, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Dağda yürüyüş yapan Arif Bilecan, Çukurbağ Mahallesi Gedefe Tepesi'nde sürü halinde gezen dağ keçilerini gördü. Bir süre keçileri izleyen Bilecan, cep telefonunun kamerasıyla keçilerin görüntüsünü kaydetti.
Görüntülerde bölgede dolaşan dağ keçilerin, ormanlık alana girerek gözden kayboldukları görüldü.
Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel