Antalya'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: 'Cumhuriyet Korteji' Düzenlendi
Antalya'nın Kepez ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen 'Cumhuriyet Korteji' etkinliği büyük ilgi gördü. Katılımcılar, ay yıldızlı bayraklarla süslenmiş araçlarla ilçeyi gezerek bayram coşkusunu yaşadı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet Korteji" düzenlendi.
İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen korteje katılanlar Varsak Masal Park'ta bir araya geldi. Araçlar, ay yıldızlı bayraklarla kırmızı beyaz balonlarla süslendi.
Araçlarla ilçenin dört bir yanı gezilerek, Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Kepez Kent Meydanı'nda da müzik dinletisi gerçekleştirildi.
Korteje katılan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, katılımcılara kırmızı karanfil hediye etti.