Antalya'da çöplükte bebek cesedi bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da çöplükte bebek cesedi bulundu

AA - Mustafa Kurt - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya'da çöplükte bebek cesedi bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde çöplükte bebek cesedi bulundu.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde çöplükte bebek cesedi bulundu.

Türkler Mahallesi'nde, Alanya Türkler Entegre Atık Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi'nde çöp ayrıştırma işlemleri sırasında işçiler yeni doğmuş bebek cesedi olduğunu fark etti.

Durum, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Kimliği tespit edilemeyen bebek için Cumhuriyet Başsavcılığınca olay yerinde inceleme yapıldı.

Bebeğin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

Antalya, Enerji, Alanya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title