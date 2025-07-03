Antalya'da Çöplük Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Antalya'da Çöplük Yangını Kontrol Altına Alınıyor
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Aksu ilçesinde çöplükten başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde çöplükte başlayıp makilik alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Çamköy Mahallesi yakınlarındaki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, çevredeki makilik alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
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