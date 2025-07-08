Antalya'da Çöp Konteynerinde Yanmış Köpek Ölüsü Bulundu
Serik ilçesinde bir çöp konteynerinde yanmış halde bir köpek ölüsü bulundu. Mahalle sakinleri yangına müdahale ettikten sonra kötü koku nedeniyle konteynerin içini kontrol ettiklerinde köpek ölüsü ile karşılaştılar.
Antalya'nın Serik ilçesinde çöp konteynerinde yanmış köpek ölüsü bulundu.
Kökez Mahallesi'ndeki çöp konteynerinin yandığını gören mahalle sakinleri hortumla alevlere müdahale etti.
Yangını söndüren mahalle sakinlerinden Sadi Köse, konteynerin içerisinde yanmış halde köpek ölüsü buldu.
Sadi Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, hortumla yangını söndürdükten sonra kötü kokunun gelmesi üzerine çöp konteynerinin içerisine baktığını ifade etti.
Köse, köpek ölüsünü görünce üzüntü yaşadığını dile getirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, araştırma yaptı.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel