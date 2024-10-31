Antalya'da Çöp Kamyonunun Altında Kalan 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

ANTALYA'da okuldan çıkıp bisikletiyle arkadaşlarına yetişmeye çalışırken düşerek çöp kamyonunun altında kalan Bilal Çakar (11), hayatını kaybetti. Kazayı öğrenen Çakar'ın yakınları, kamyonu tekmeleyerek tepki gösterdi, bazıları da baygınlık geçirdi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi'nde meydana geldi. Okul sonrası arkadaşlarıyla bisiklet süren Bilal Çakar, geride kaldı. 3 arkadaşına yetişmeye çalışan Çakar, 4261 Sokak'ta bisikletiyle ilerlerken düşüp, H.D.'nin kullandığı çöp kamyonunun sağ ön tekerleği altında kaldı. Kaza, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi Bilal Çakar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayı haber alıp gelen Çakar'ın yakınları, gözyaşı döküp ağıt yaktı. Bazıları da çöp kamyonunu tekmeleyerek tepki gösterdi. Sağlık ekibi fenalaşıp baygınlık geçirenlere ambulansta müdahale etti.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kamyonun altında kalan Çakar'ın bisikletini çıkardı. Kamyon şoförü H.D. polis tarafından gözaltına alındı. Küçük çocuğun cenazesi ise morga götürüldü.

Haber: Semih ERSÖZLER - Tolga YILDIRIM - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,