Antalya'da Çöp Kamyonu Yaya Kadına Çarptı

ANTALYA'da çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kadının kolu çöp kamyonunun altında sıkışırken kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Habibler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Kepez Belediyesi'nde çalışan Süleyman K.'nın kullandığı 07 BBR 469 plakalı çöp kamyonu sokağa döndüğü sırada, okuldan çıkan torununu almak için yolun karşısına geçmeye çalışan ismi henüz bilinmeyen kadına çarptı. Çarpmayla birlikte kadının kolu kamyonun altında sıkıştı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, kadını sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekibine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmekte olan kadına çöp kamyonun çarptığı, bu sırada kazayı görenlerin yardım için koştuğu görüldü.